Ieri pomeriggio, in piazza del Nettuno a Bologna, si è svolto un presidio convocato dal sindaco. L'azione è stata criticata da membri di Azione, che hanno commentato la decisione di Lepore di organizzare l'iniziativa. La posizione di Azione deriva da ex rappresentanti del Partito Democratico. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di alcuni esponenti politici, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui contenuti della protesta.

Bologna, 21 luglio 2026 – Anche Azione, attraverso ex rappresentanti del Pd, attacca la scelta del sindaco Matteo Lepore di convocare il presidio di ieri pomeriggio in piazza del Nettuno. Un momento di pace e manifestazione per chiedere “verità e giustizia” per Abderrahim Fakir, morto domenica al Pilastro durante l’intervento di due agenti della Polizia, che però si è trasformato in guerriglia urbana, con lacrimogeni, manganellate e idranti da parte della polizia a circa 200 facinorosi che hanno invece distrutto vetrine dei negozi in città, bruciato due auto e arrecato danni in diverse zone del centro. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognapoliticafakir-bignami-sindaco-dimettersi-khjivh1j Il senatore Lombardo: “Un errore politico convocare la piazza sull’onda dell’emotività”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Azione contro Lepore: “Valeva la pena dividere ancora una volta Bologna?”

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