Un procione con tre zampe, chiamato Jimothy, è diventato virale sui social media. L’animale, proveniente da Seattle, presenta una deformazione della colonna vertebrale causata da una malattia. La sua condizione ha modificato l’aspetto fisico, rendendolo diverso dagli altri esemplari della stessa specie. La notizia ha attirato l’attenzione online, dove molti utenti hanno condiviso immagini e commenti. Non sono state riportate ulteriori informazioni sulla sua condizione o sul suo stato di salute.

C’è un nuovo protagonista nel mondo degli animali virali e arriva direttamente da Seattle. Si chiama Jimothy ed è un procione che, a causa di una malattia della colonna vertebrale, ha sviluppato una particolare deformazione che gli conferisce un aspetto insolito. Sui social c’è chi lo ha definito un “procione mutante”, chi lo ha paragonato a una creatura aliena e chi, più semplicemente, lo considera il personaggio più originale apparso online negli ultimi tempi. A vederlo, viene quasi da pensare a una versione alternativa del procione de La gang del bosco: meno patinata, più sghemba e decisamente più reale. Se il celebre RJ del film DreamWorks era un piccolo genio del furto di cibo nei sobborghi americani, Jimothy sembra aver studiato alla stessa scuola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Avvistata una strana creatura con tre zampe: la vera storia di Jimothy, il “procione mutante” diventato virale sui social

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Who is Jimothy Seattle's viral rotund raccoon takes the Internet by storm

Notizie e thread social correlati

Dal Pakistan a Badolato dove ha trovato “una vera casa”: la storia di Muneeb, diventato cittadino italianoDopo 14 anni, un uomo proveniente dal Pakistan ha ricevuto la cittadinanza italiana e ha definito Badolato, in Calabria, come “una vera casa”.

Il gorilla “filosofo” diventa il nuovo caso virale sui social: la storia di Kiyomasa e il “segreto” del suo DnaUn gorilla chiamato Kiyomasa, noto come il “filosofo”, è diventato virale sui social.