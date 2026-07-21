avellino arrestato un uomo per presunte violenze sessuali su due minori

Un uomo è stato arrestato ad Avellino con l’accusa di aver commesso violenze sessuali su due minori. L’indagine è condotta dalla Procura locale e ha portato all’adozione di una misura cautelare. I Carabinieri del Comando Provinciale hanno eseguito l’arresto, che segue un’indagine avviata dopo denunce di presunti abusi. L’uomo si trova ora in custodia in attesa di ulteriori sviluppi legali.

Indagine della Procura di Avellino: misura cautelare per un uomo accusato di violenza sessuale aggravata. I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino nei confronti di un uomo, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini, del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di due minori di origine straniera. Le indagini coordinate dalla Procura. L’attività investigativa è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino e affidata ai Carabinieri del Nucleo Investigativo. Gli accertamenti svolti hanno consentito di delineare il quadro indiziario nei confronti dell’indagato in relazione a diversi episodi contestati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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