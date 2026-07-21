Autunno al MACRO | nuove mostre e proroghe a Roma
Il MACRO di Roma ha aperto la sua stagione autunnale il 24 settembre 2026, con nuove esposizioni e proroghe. La programmazione include mostre dedicate alla ricerca fotografica e a nuove visioni artistiche. La direzione artistica è affidata a Cristiana Perrella.
Nuove visioni e ricerca fotografica. Il MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma apre la sua stagione autunnale il 24 settembre 2026 sotto la direzione artistica di Cristiana Perrella. Il programma riflette la vivacità dell’industria creativa capitolina, intrecciando fotografia, ricerca sonora e immagine in movimento. Al centro del palinsesto spicca la mostra Sguardo rovescio, dedicata alla fotografa Marialba Russo. L’esposizione, visitabile fino al 31 gennaio 2027, esplora quello che l’artista stessa definisce «un’altra esperienza dello sguardo», ripercorrendo le sue indagini iniziate nel 1971. In parallelo, mentre altre istituzioni... 🔗 Leggi su Ezrome.it
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