Nei primi sei mesi del 2026, le vendite di auto nuove nell'Unione europea sono aumentate del 5,91%. Tra i modelli più venduti figurano dieci vetture, con la Fiat Panda ancora tra le preferite. I dati sono stati raccolti da Dataforce e mostrano una crescita complessiva nel mercato automobilistico europeo. La classifica dei modelli più acquistati include diverse marche, evidenziando le preferenze dei consumatori nel primo semestre dell’anno.

Una crescita complessiva del 5,91% nei primi sei mesi del 2026. È la tendenza registrata nelle vendite di auto nuove da gennaio a giugno di quest'anno nell'Unione europea secondo i numeri calcolati da Dataforce. Nella prima metà del 2026 sono state immatricolate 7.216.161 vetture contro i 6.813.480 dell'anno precedente. Nel solo mese di giugno i pezzi venduti sono stati 1.377.532 contro 1.218.842 del 2025, con un incremento del 13,02%. Un dato significativo è il seguente: nei primi sei mesi del 2026 sono state vendute più automobili che nel primo semestre 2019, oramai anno di riferimento, quando, dati Acea, ne furono immatricolate 6. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Auto, i 10 modelli più comprati in Europa. A che punto è la Panda

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