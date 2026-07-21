Uno studio indica che fino a 726.000 posti di lavoro nel settore automobilistico potrebbero essere a rischio entro il 2040 a causa delle politiche dell’Unione Europea. Le normative che prevedono il divieto di vendita di vetture termiche dal 2035 sono al centro di queste previsioni. Secondo l’analisi, tali misure potrebbero avere conseguenze negative sull’economia e sulla produzione industriale nel continente. Numerosi studi cercano di valutare l’impatto di queste normative sul mercato del lavoro.

Le politiche UE a tema automotive rischiano di dar vita a pesanti ricadute economiche e sociali e di azzoppare la produzione industriale continentale. Sono molti gli studi che hanno cercato di quantificare l’impatto sul lavoro causato dalle normative che stabiliscono, de facto, il blocco della vendita di vetture termiche a partire dal 2035. Un recente studio elaborato dal Fraunhofer-Institut, commissionato da organizzazioni di rappresentanza tedesche come Gesamtmetall, Südwestmetall, le associazioni degli imprenditori della Baviera e del Baden-Württemberg per le industrie metallurgiche ed elettriche e la Confindustria bavarese, con il supporto di realtà produttive quali BMW, Mercedes-Benz, Bosch, Mahle, Schaeffler e ZF, offre una fotografia dettagliata di questi scenari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Auto, fino a 726mila posti a rischio entro il 2040. Lo studio che mette in dubbio le politiche UE

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L'elettrico distrugge 726 mila posti di lavoro

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Argomenti più discussi: Norme Ue sull'auto, uno studio stima 726 mila posti di lavoro in meno entro il 2040 | Quattroruote.it; Auto, allarme occupazione: fino a 726 mila posti di lavoro a rischio in Europa entro il 2040 con la transizione elettrica; Green Deal: fino a 726 mila posti a rischio nell’automotive entro il 2040; Ue: a rischio fino a 726 mila posti di lavoro nel settore automobilistico entro il 2040.

#Auto, allarme occupazione: fino a 726 mila posti di lavoro a rischio in Europa entro il 2040 con la transizione elettrica. La #Germania sarebbe destinata a subire l’impatto più pesante, che però sarebbe molto forte anche sull’ #Italia. È quanto emerge da uno st x.com

Stop ai motori termici, si prevedono fino a 726.000 posti di lavoro a rischio in Europa(Fraunhofer Institute) reddit