Auto Europa mercato di giugno a +13% Elettriche +52% e marchi cinesi in forte crescita
A giugno, le immatricolazioni di vetture nuove in Europa sono state circa 1,38 milioni, segnando un aumento del 13% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le auto elettriche hanno registrato un incremento del 52%, mentre i marchi cinesi hanno mostrato una crescita significativa.
Il mercato automobilistico europeo torna a pigiare sull’acceleratore. A giugno le immatricolazioni di vetture nuove hanno raggiunto quota 1,38 milioni di unità, con una crescita del 13% rispetto allo stesso mese del 2025. A trainare il risultato sono soprattutto le vetture elettriche, le cui consegne sono aumentate del 52%, confermando un cambio di passo dopo una fase caratterizzata da una domanda meno brillante. I dati preliminari elaborati da Dataforce, che coprono circa il 98% delle immatricolazioni nei Paesi dell’ Unione Europea, nel Regno Unito e nell’ area EFTA, fotografano un mercato che continua a crescere anche nel bilancio dei primi sei mesi dell’anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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