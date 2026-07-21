Un autista di bus a Firenze è stata aggredita da un passeggero, che prima ha colpito la cabina di guida e poi ha detto: “Ringrazia che sei donna e che mi hai risposto gentilmente, sennò oggi ti ammazzavo”. La denuncia arriva dalla Filt Cgil, che sottolinea come la sicurezza non possa dipendere dalla fortuna o dalla capacità di evitare provocazioni.

Prima i colpi alla cabina, poi la frase “ringrazia che sei donna e che mi hai risposto gentilmente, sennò oggi ti ammazzavo”. Nuova aggressione a una autista di bus a Firenze, la denuncia di Filt Cgil: “La sicurezza non può dipendere dalla fortuna, dal sangue freddo o dalla capacità di evitare una provocazione. Deve essere garantita sempre”. Il comunicato sindacale così prosegue: “Sabato 18 luglio 2026, nel pomeriggio, sulla linea 30 a Firenze, una nostra collega autista è stata vittima di una gravissima aggressione verbale. A seguito della soppressione di diverse corse, un passeggero a bordo del bus ha iniziato a urlarle contro, colpendo ripetutamente il vetro della cabina nel tentativo di sfondarlo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Autista di bus aggredita da un passeggero a Firenze: “Ringrazia che sei donna e gentile, altrimenti ti ammazzavo”

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AGGREDISCE UNA RAGAZZA SUL BUS: MARANZA PRESO A SCHIAFFI DA UN PASSEGGERO | 08/06/2026

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