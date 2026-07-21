È morto nella serata di lunedì il padre del nuovo allenatore dell'Atalanta, Maurizio Sarri, all’età di 97 anni. Amerigo, ex ciclista toscano e amico di Gino Bartali, aveva lavorato anche nell’azienda di Costa Volpino. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra i tifosi e la società.

È morto nella serata di lunedì, 20 luglio, il padre del nuovo tecnico nerazzurro Maurizio Sarri, Amerigo, all'età di 97 anni. Storico ex ciclista toscano e grande amico di Gino Bartali, la sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nell’Atalanta. «Il Presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca, l'Amministratore Delegato Luca Percassi, i dirigenti, lo staff tecnico, i calciatori, tutti i dipendenti ed i collaboratori del Club, si stringono con affetto a Mister Sarri e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore, porgendo le più sincere e sentite condoglianze. Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l'abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra», il sentito comunicato del club. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Atalanta, morto il papà di Sarri. La carriera nel ciclismo e il lavoro nell'azienda di Costa Volpino

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Sarri piange papà Amerigo, grande appassionato di ciclismo e amico di Bartali. Il cordoglio dell'AtalantaL'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri ha perso il padre, Amerigo, di 97 anni, scomparso lunedì sera.

Lutto per Maurizio Sarri: morto il papà Amerigo campione del ciclismoAmerigo Sarri, ex ciclista e figura di rilievo nel ciclismo toscano del secondo dopoguerra, è deceduto a 97 anni nella sera di lunedì 20 luglio.