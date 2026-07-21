Atalanta in lutto per la scomparsa di Amerigo Sarri papà di Maurizio

L'Atalanta ha annunciato la morte di Amerigo Sarri, padre del nuovo allenatore della squadra. Il club ha espresso vicinanza all’allenatore e alla sua famiglia. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

IL CORDOGLIO. Il club nerazzurro «si stringe con affetto all’allenatore e alla sua famiglia». Lutto in casa Atalanta per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio, nuovo allenatore nerazzurro. Con una nota sul proprio sito ufficiale, «il presidente Antonio Percassi, il co-chairman Stephen Pagliuca, l’amministratore delegato Luca Percassi, i dirigenti, lo staff tecnico, i calciatori, tutti i dipendenti ed i collaboratori del club, si stringono con affetto a mister Sarri e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore, porgendo le più sincere e sentite condoglianze. Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l’abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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LUTTO PER MAURIZIO SARRI: È MORTO IL PADRE AMERIGO, IL COMMOVENTE MESSAGGIO DELL'ATALANTA

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