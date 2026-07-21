Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie e definitive ATA 24 mesi per l’anno scolastico 202627. Le graduatorie provvisorie sono disponibili e aggiornate con le ultime aggiunte di Trieste e Reggio Emilia. Le graduatorie definitive, che verranno usate per assegnare ruoli e supplenze al personale ATA, saranno rese note successivamente. La pubblicazione riguarda i candidati con almeno 24 mesi di servizio.

Sono in pubblicazione le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi, valide per l’anno scolastico 202627. Le graduatorie definitive ATA 24 mesi saranno utilizzate per l’attribuzione dei ruoli e delle supplenze del personale ATA nell’anno scolastico 202627. L'articolo ATA 24 mesi 2026, ecco le graduatorie provvisorie e definitive AGGIORNATO con Trieste e Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Reggio Emilia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ATA 24 Mesi: chiuse le domande, ora arriva l'Allegato G! Le prossime date da segnare

Notizie e thread social correlati

ATA 24 mesi 2026, ecco le graduatorie provvisorie e definitive [AGGIORNATO con Lodi]Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie e definitive per il personale ATA con 24 mesi di servizio, valide per l’anno scolastico 2026/27.

ATA 24 mesi 2026, ecco le graduatorie provvisorie e definitive [AGGIORNATO con Ragusa]Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 2026/27.

Argomenti più discussi: Nuove posizioni economiche ATA, ecco le graduatorie definitive [AGGIORNATO con rettifica BAT]; Mobilità ATA 2026/2027, ecco i posti disponibili dopo i trasferimenti per le prossime assunzioni e le supplenze annuali [AGGIORNATO]; AQ16.IL SOSTEGNO DELLA CGIL NO ALLE PROVOCAZIONI STRUMENTALI DELLA DESTRA. ACCELERARE IL PROCESSO DI REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA; ATA 24 mesi 2026, ecco le graduatorie provvisorie e definitive [AGGIORNATO con Perugia, Crotone e Imperia].

ATA 24 mesi 2026, ecco le graduatorie provvisorie e definitive [AGGIORNATO con Roma, Grosseto, Genova e Vicenza]Prosegue la pubblicazione delle graduatorie permanenti ATA 24 mesi per l’anno 2026. L’articolo viene costantemente aggiornato con gli elenchi provvisori e definitivi diffusi dagli Uffici scolastici pr ... aetnanet.org