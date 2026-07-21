Assolombarda segnala un rischio per le imprese di Monza e Brianza, definendole una piattaforma manifatturiera di rilievo. La carenza di competenze sta mettendo a rischio la capacità di queste aziende di competere sui mercati internazionali. La situazione viene descritta come drammatica e potrebbe influenzare la crescita e la competitività del settore manifatturiero locale. La nota evidenzia la preoccupazione per il futuro delle imprese della zona.

"Monza e Brianza e le sue imprese sono una straordinaria piattaforma manifatturiera, che rischia oggi di vedere rallentata la propria capacità competitiva sui mercati globali a causa di una drammatica carenza di competenze". È la preoccupazione di Matteo Parravicini, presidente della sede di Monza di Assolombarda. Ma "la presenza del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nella sede monzese di Assolombarda rappresenta un segnale di grande attenzione per la Brianza e un momento di confronto cruciale per un territorio che sul legame indissolubile tra scuola, impresa e lavoro ha fondato la propria storia e il proprio futuro".... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Assolombarda suona la sveglia: "Capacità competitiva a rischio"

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