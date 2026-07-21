Assicurazione auto responsabilità civile unica imposta per legge

Da quotidiano.net 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da quest'anno, l’unica assicurazione auto obbligatoria riguarda la responsabilità civile, che copre i danni causati a terzi. La legge non prevede altre coperture obbligatorie, lasciando agli automobilisti la scelta di aggiungere garanzie opzionali. La responsabilità civile è l’unico requisito legale per circolare con un veicolo, mentre tutte le altre coperture restano a carico del conducente.

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Responsabilità civile, che tutela esclusivamente da danni causati a terzi, unica assicurazione auto imposta per legge. Altre garanzie sono invece opzionali. Come viene calcolato l'importo riconosciuto in caso di sinistro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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