Assicurazione auto responsabilità civile unica imposta per legge
Da quest'anno, l’unica assicurazione auto obbligatoria riguarda la responsabilità civile, che copre i danni causati a terzi. La legge non prevede altre coperture obbligatorie, lasciando agli automobilisti la scelta di aggiungere garanzie opzionali. La responsabilità civile è l’unico requisito legale per circolare con un veicolo, mentre tutte le altre coperture restano a carico del conducente.
Responsabilità civile, che tutela esclusivamente da danni causati a terzi, unica assicurazione auto imposta per legge. Altre garanzie sono invece opzionali. Come viene calcolato l'importo riconosciuto in caso di sinistro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Assicurazione auto, responsabilità civile unica imposta per legge
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