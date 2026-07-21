Aspettando Raffaello La città si veste a festa

Da ilgiorno.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La città si prepara a un evento dedicato a Raffaello, con le strade e i monumenti decorati per l'occasione. Sono state pianificate iniziative e aperture di locali e musei per accogliere i visitatori. L’obiettivo è promuovere il patrimonio artistico come leva per il turismo e l’economia locale. La manifestazione coinvolge vari operatori commerciali, pronti a sfruttare l’afflusso di turisti e valorizzare la presenza del grande artista rinascimentale.

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Trasformare l’arte in un volano per l’economia di casa, capace di tradurre la bellezza del Rinascimento in una boccata d’ossigeno per i commercianti del territorio attraverso una mappa strategica delle attività pronte ad accogliere i turisti. È questa la scommessa di Vimercate, che si prepara a vestirsi a festa per uno degli appuntamenti culturali più importanti dell’anno: l’arrivo di Raffaello. Dal 30 ottobre all’11 dicembre, infatti, il Must (Museo del Territorio) ospiterà un capolavoro del genio marchigiano nell’ambito della mostra “ La Grande Arte in Brianza “. Un evento eccezionale che attirerà visitatori da tutta la Lombardia. Per farsi trovare pronti e capitalizzare al massimo il flusso in arrivo, l’Amministrazione ha deciso di muoversi in anticipo, mettendo in moto la macchina dell’accoglienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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