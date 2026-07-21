Aspettando Raffaello La città si veste a festa

Notizia in breve

La città si prepara a un evento dedicato a Raffaello, con le strade e i monumenti decorati per l'occasione. Sono state pianificate iniziative e aperture di locali e musei per accogliere i visitatori. L’obiettivo è promuovere il patrimonio artistico come leva per il turismo e l’economia locale. La manifestazione coinvolge vari operatori commerciali, pronti a sfruttare l’afflusso di turisti e valorizzare la presenza del grande artista rinascimentale.