Da domani a domenica, Pomonte ospita la 'Sbraciata del Buttero'. La manifestazione prevede tre serate con cucina tradizionale, cultura rurale e spettacoli equestri. La frazione si anima per l’evento, che richiama residenti e visitatori. La kermesse si svolge ogni estate, coinvolgendo la comunità locale e attirando pubblico da fuori. La manifestazione si svolge in un contesto di festa popolare, con eventi che celebrano le tradizioni maremmane.

Da domani a domenica Pomonte torna ad accendere i riflettori su una delle manifestazioni più rappresentative della tradizione maremmana. Nella frazione è infatti in programma la ‘Sbraciata del Buttero’, tre serate dedicate alla cucina tipica, alla cultura rurale e agli spettacoli equestri che ogni estate richiamano residenti e visitatori. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Pomonte con il Comune di Scansano, la Cooperativa Agricola Pomonte, i Butteri della Fattoria di Pomonte e i Cavalieri di Pomonte. "La Sbraciata del Buttero è uno degli eventi più rappresentativi della nostra comunità – dice la sindaca Maria Bice Ginesi – e racconta il legame profondo che unisce Pomonte e l’intero territorio alla propria storia, fatta di lavoro, rispetto per la terra e passione per i cavalli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La ’Sbraciata del Buttero’. Pomonte si veste a festa

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