Lunedì 20 luglio 2026, Temptation Island ha superato il 30% di share su Canale 5, vincendo la sfida contro Il Giovane Montalbano su Rai1. La trasmissione ha ottenuto picchi di ascolto elevati, portando Canale 5 a un risultato superiore rispetto alla concorrenza. La differenza di ascolti tra i due programmi è risultata significativa, con Canale 5 che ha registrato una performance molto superiore rispetto a Rai1.

Temptation Island stravince la sfida contro Il Giovane Montalbano negli ascolti tv di lunedì 20 luglio 2026 Ascolti tv, Temptation Island oltre il 30% di share su Canale 5 - Il Giovane Montalbano ko su Rai1 Temptation Island 2026 cala un pokerissimo sul tavolo degli ascolti tv. Quinta settima. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv, Temptation Island cala il pokerissimo - Picchi da urlo e Canale 5 distrugge Rai1 - I trend

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Temptation Island è il "Mondiale di calcio" di Canale 5, con ascolti da evento (ma costi ridotti)Su Canale 5, Temptation Island ottiene ascolti da evento, paragonabili a quelli di un grande torneo calcistico.

CANALE 5: TEMPTATION ISLAND RADDOPPIA E GLI ASCOLTI SONO FUORI CONTROLLOTemptation Island torna questa settimana con due puntate consecutive in prima serata su Canale 5, trasmesse il 20 e il 22 luglio.

Temi più discussi: Ascolti tv ieri (13 luglio): Temptation Island senza rivali, Max Giusti non preoccupa Pino Insegno; Ascolti TV ieri 13 luglio: ha vinto Temptation Island con il 30.3% di share, La partita del cuore si ferma al 12.4%; Ascolti tv ieri lunedì 13 luglio chi ha vinto tra Temptation Island, Partita del Cuore e Filorosso; Ascolti tv del 13 luglio: Temptation island e La partita del cuore.

Ascolti tv: #TemptationIsland cresce e batte tutti. Gerry Scotti contro Marco Liorni, chi ha vinto x.com

Temptation Island non andrà più in onda il mercoledì! Ecco quando le nuove puntate reddit

Ascolti tv di ieri 20 luglio: Temptation Island inarrivabile (31.1%), debutto tiepido per l’Eredità Summer (18.1%)Gli ascolti tv di lunedì 20 luglio. Con la fine dei Mondiali di Calcio la tv è tornata alla normalità e il pubblico ha potuto scegliere tra programmi di intrattenimento, informazione e fiction e tanto ... fanpage.it

Ascolti tv 20 luglio, Temptation Island vince ancora e si prepara alla maratona finaleMilano, 21 luglio 2026 - E’ un’estate di festeggiamenti dalle parti di Cologno Monzese e i brindisi continuano ancora oggi: i dati degli ascolti tv non possono far altro che incoronare Queen Mary, la ... quotidiano.net