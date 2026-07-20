CANALE 5 | TEMPTATION ISLAND RADDOPPIA E GLI ASCOLTI SONO FUORI CONTROLLO

Temptation Island torna questa settimana con due puntate consecutive in prima serata su Canale 5, trasmesse il 20 e il 22 luglio. La prima serata del 20 luglio sarà dedicata a riflessioni. La messa in onda doppia ha portato a un aumento considerevole degli ascolti, che sono risultati molto elevati rispetto alle puntate precedenti. La trasmissione, quindi, continua a riscuotere un forte interesse tra il pubblico.

Temptation Island questa settimana raddoppia con due imperdibili puntate 20 e 22 luglio in prima serata su Canale5. Lunedi 20 luglio è tempo di riflessioni. Per le coppie è arrivato il momento di capire quanto sono solide le loro relazioni sentimentali. Nell’ultima puntata ci siamo lasciati in attesa di scoprire se Sabrina si presenterà al falò di confronto immediato richiesto dal suo fidanzato Giovanni. Intanto proseguono i percorsi di Iris e Andrea e Francesca e Danilo messi sempre più a dura prova da nuovi filmati mostrati nel capanno e poi. quali sorprese ci riserveranno Bernadette e Diamante? La scorsa settimana il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha toccato picchi di 4. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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Temptation Island 2026 - Le fidanzate scelgono i single

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