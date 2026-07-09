Ascolti tv 8 luglio 2026 | Lino d’Italia – Storia di un itALIENO Temptation Island Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Nella prima serata di mercoledì 8 luglio 2026, la sfida tra Rai1 e Canale 5 è stata tra il programma dedicato a un italiano e il reality “Temptation Island”. I dati Auditel hanno evidenziato quale tra i due ha ottenuto il maggior ascolto, considerando anche gli altri programmi trasmessi sulla rete digitale terrestre.

Ascolti tv 8 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Lino d’Italia – Storia di un itALIENO ” contro “ Temptation Island “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 8 luglio 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: “Lino d’Italia – Storia di un itALIENO” vs “Temptation Island”. Auditel del 8 luglio 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Lino d’Italia – Storia di un itALIENO” contro “Temptation Island”. Chi ha vinto? Rai 1: Lino d’Italia – Storia di un itALIENO, il documentario per i 90 anni di carriera del grande Lino Banfi ha coinvolto 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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