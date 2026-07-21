Una donna in carrozzina è rimasta bloccata al binario di una stazione ferroviaria a causa di ascensori fuori uso. La donna aveva pianificato una giornata al mare, ma si è trovata impossibilitata a muoversi a causa del guasto. La sua testimonianza descrive la situazione come umiliante, sottolineando la difficoltà di affrontare questa prova di resistenza. Il problema riguarda i sistemi di accesso ai binari, che sono risultati non funzionanti durante la giornata.

Quella che doveva essere una giornata di mare a Rimini si è trasformata in un percorso a ostacoli. È la denuncia di Serena Franzosa, rimasta bloccata sabato scorso alla stazione ferroviaria con la sua carrozzina a causa del malfunzionamento degli ascensori. La donna racconta di aver programmato il viaggio con largo anticipo, prenotando l’assistenza necessaria per salire e scendere dal treno. Da tempo, infatti, l’ascensore che collega l’ingresso di via Cogne con il binario 1 è fuori servizio, rendendo impossibile raggiungere autonomamente quel binario da quel lato della stazione. Il giorno prima della partenza si era rivolta anche alla biglietteria per chiedere se fosse possibile modificare il binario del treno, ma le era stato spiegato che la decisione spettava al servizio di assistenza della Sala Blu di Rete Ferroviaria Italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ascensori guasti alla stazione. Bloccata al binario in carrozzina : "Umiliante prova di resistenza"

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