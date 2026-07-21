Un deputato del Partito Democratico ha affermato che la destra utilizza la cronaca per rafforzare un regime autoritario, sostituendo i principi costituzionali con un modello “da far west”. Ha inoltre commentato che le dichiarazioni sulla grazia a un detenuto rappresentano un’intimidazione rivolta al presidente della Repubblica, attribuendola alle pressioni di figure di governo. La dichiarazione si basa su un’analisi delle recenti posizioni politiche e delle dichiarazioni pubbliche di rappresentanti del governo.

Intervista Il deputato (Pd): «Vogliono il far west al posto della Costituzione». «Sulla grazia a Roggero un’intimidazione di Meloni e Nordio a Mattarella. Schlein fa bene a non inseguire la loro agenda, le vere emergenze sono altre». «Il caso di Bologna ricorda George Floyd, Lepore ha fatto bene a convocare una manifestazione» Intervista Il deputato (Pd): «Vogliono il far west al posto della Costituzione». «Sulla grazia a Roggero un’intimidazione di Meloni e Nordio a Mattarella. Schlein fa bene a non inseguire la loro agenda, le vere emergenze sono altre». «Il caso di Bologna ricorda George Floyd, Lepore ha fatto bene a convocare una manifestazione». 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Arturo Scotto (Pd): «La destra usa la cronaca per costruire un regime»

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