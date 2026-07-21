Artigianalità e macabra ironia | il cinema di Federica Ferri
Federica Ferri, nata nel 1998 a Rovetta e residente nella bassa bergamasca, è stata protagonista di un articolo di BergaMovies dedicato ai giovani autori del cinema locale. La sua figura è stata al centro di un approfondimento che ha evidenziato il suo stile caratterizzato da un mix di artigianalità e ironia macabra. Il testo ha analizzato il suo percorso e le sue opere, senza includere commenti o opinioni, concentrandosi esclusivamente sui fatti relativi alla sua attività nel settore cinematografico.
Protagonista dell’articolo di questo mese di BergaMovies, rubrica dedicata agli autori nascenti del cinema nel territorio bergamasco, è Federica Ferri, nata in Val Seriana, a Rovetta nel 1998, e attualmente residente nella bassa bergamasca. Si diploma prima al Liceo Artistico Decio Celeri di Lovere, per poi trasferirsi temporaneamente a Milano, dove studia Trucco ed effetti speciali all’Accademia del Teatro alla Scala; frequenta poi un corso di Character design e Concept art alla Super – Scuola d’Arte Applicata del Castello Sforzesco e uno di Modellazione digitale 3D alla Scuola Internazionale di Comics, ed infine il corso di Animazione alla... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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