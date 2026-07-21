Artigianalità e macabra ironia | il cinema di Federica Ferri

Notizia in breve

Federica Ferri, nata nel 1998 a Rovetta e residente nella bassa bergamasca, è stata protagonista di un articolo di BergaMovies dedicato ai giovani autori del cinema locale. La sua figura è stata al centro di un approfondimento che ha evidenziato il suo stile caratterizzato da un mix di artigianalità e ironia macabra. Il testo ha analizzato il suo percorso e le sue opere, senza includere commenti o opinioni, concentrandosi esclusivamente sui fatti relativi alla sua attività nel settore cinematografico.