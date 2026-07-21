Notizia in breve

Un articolo proveniente da Arezzo News – L’Ortica, quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina, arriva in Spagna. La notizia è stata diffusa tramite il sito e riguarda la distribuzione del pezzo in un nuovo mercato internazionale. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto dell’articolo né su modalità di distribuzione. La diffusione si concentra sul fatto che il giornale sia ora disponibile anche all’estero.