Un passeggero armato di una bottiglia di vetro ha aggredito l’autista di un autobus della linea 94 durante il tragitto da Portonovo. L’incidente è avvenuto ieri mattina presto, mentre il veicolo transitava in città. L’autista è stato colpito e ha riportato ferite, mentre il passeggero è stato fermato dalle forze dell’ordine. La scena ha causato momenti di tensione tra gli altri passeggeri presenti.

Momenti di paura ieri mattina presto sulla linea 94, dove un autista della Conerobus è stato aggredito da un passeggero mentre il bus rientrava da Portonovo. Tutto per una bottiglia di birra in vetro, vietata a bordo: l’uomo, richiamato dal conducente, ha attraversato il mezzo in corsa, ha aperto la paratia della cabina di guida e lo ha strattonato mentre era al volante. Il nervosismo dell’uomo si è manifestato a inizio corsa, quando l’autista si è accorto della bottiglia e ha fatto presente il divieto al passeggero, apparso fin da subito alterato, verosimilmente per l’alcol. Il conducente, un dipendente esperto, ha gestito la situazione come prevede la formazione: toni pacati e una via d’uscita semplice — alla prima fermata avrebbe aperto le porte, lasciato il tempo di disfarsi della bottiglia e si sarebbe ripartiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Armato di una bottiglia di vetro aggredisce l’autista di un bus. Momenti di terrore sul "94"

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Il problema coi gatti è che hanno lo stesso esatto sguardo sia che vedano una falena o un assassino armato di ascia./nPaula Poundstone ...... buona serata a tutti...... x.com

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