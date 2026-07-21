Arianna Errigo | 50 medaglie la maternità e il sogno Los Angeles 2028 La leggenda continua

Notizia in breve

Una campionessa olimpica della scherma italiana, con oltre vent’anni di carriera, ha ottenuto 50 medaglie. È anche mamma e sogna di partecipare ai Giochi di Los Angeles 2028. Dopo aver raggiunto successi importanti, continua ad allenarsi e a competere. La sua vita si divide tra sport e famiglia, senza interrompere la sua presenza nel mondo della scherma. La sua carriera e la maternità si intrecciano, mantenendo vivo il suo impegno nel settore.