Arianna Errigo | 50 medaglie la maternità e il sogno Los Angeles 2028 La leggenda continua
Una campionessa olimpica della scherma italiana, con oltre vent’anni di carriera, ha ottenuto 50 medaglie. È anche mamma e sogna di partecipare ai Giochi di Los Angeles 2028. Dopo aver raggiunto successi importanti, continua ad allenarsi e a competere. La sua vita si divide tra sport e famiglia, senza interrompere la sua presenza nel mondo della scherma. La sua carriera e la maternità si intrecciano, mantenendo vivo il suo impegno nel settore.
Una campionessa olimpica. Una mamma. Una leggenda della scherma italiana. Ma soprattutto una donna che, dopo oltre vent’anni ai massimi livelli, continua a mettersi in gioco ogni giorno. In questa puntata di FOCUS entriamo nel mondo di Arianna Errigo, l’atleta che ha conquistato 50 medaglie tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei, vincendo tutto ciò che c’era da vincere e trovando sempre nuove motivazioni per continuare a inseguire i propri sogni. Dall’oro olimpico di Londra 2012 all’argento europeo del 2026, passando per la maternità, il ritorno in pedana e l’obiettivo Los Angeles 2028, Arianna ci racconta il lato più umano della sua straordinaria carriera: le paure, le sfide, i sacrifici e le emozioni che non si vedono durante un assalto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Arianna Errigo: 50 medaglie, la maternità e il sogno Los Angeles 2028. La leggenda continua
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