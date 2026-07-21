L’attore ha dichiarato che il suo primo gesto al mattino è inserire una capsula di caffè, perché il profumo intenso e rapido della bevanda gli dà il buongiorno. Ha aggiunto che con la capsula si sente a casa, preferendola rispetto a usare la moka.

Luca Argentero, qual è il suo primo gesto al mattino: avvitare la moka o inserire la capsula? «Per me il buongiorno inizia con il profumo del caffè: quello intenso di una capsula che, in pochi secondi, diventa un caffè pronto da gustare». Perché? «Il caffè è un gesto intimo, ma pure un modo per accogliere, per dare il benvenuto. È un’abitudine che condivido con piacere quando lo offro agli ospiti». Da qui l’idea di creare “1 Caffè Onlus”? «Sì, ci siamo ispirati alla tradizione del caffè sospeso per sostenere le associazioni no profit». Preferisce la tecnologia alla tradizione? «È un piacere per me trovare una macchina del caffè in camera d’albergo: un piccolo dettaglio che mi fa sentire a casa, ovunque mi trovi». 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Argentero: “Con la cialda mi sento a casa”

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