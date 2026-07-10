Dal 14 al 19 luglio, l’Arena Tor Bella Monaca ospita una programmazione estiva dedicata a teatro, musica e cinema. La settimana comprende spettacoli di drammaturgia contemporanea, concerti e proiezioni di film dedicati alla memoria cinematografica. La rassegna continua dopo le serate precedenti, offrendo una serie di eventi nel rispetto della programmazione estiva della struttura.

L’estate culturale romana entra nel vivo all’interno della cornice dell’Arena Tor Bella Monaca. Prosegue, infatti, la ricca programmazione estiva dello spazio capitolino, che dopo il successo de le precedenti serate propone una nuova settimana all’insegna della drammaturgia contemporanea, della musica e della memoria cinematografica. Un cartellone variegato che intercetta i gusti di un pubblico eterogeneo, confermando la vitalità degli spazi culturali fuori dal centro storico e dialogando a distanza con il panorama indipendente e le produzioni più innovative della città. Tra intelligenza artificiale e classici rivisitati. Ad aprire la settimana, martedì 14 luglio, è la comicità graffiante di Rosalia Porcaro con lo spettacolo Donne da buttare ovvero AlessI. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Spettacoli all’Arena Tor Bella Monaca: il programma dal 14 al 19 luglio

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