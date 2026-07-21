Ardea concerto gratuito Anima e corde | data orario e programma della serata

Il Comune di Ardea ha annunciato un concerto gratuito intitolato “Anima e corde”, inserito nel calendario dell’Estate Ardeatina 2026. La serata si svolgerà il 21 luglio 2026 e fa parte di un programma che durerà fino a settembre, includendo eventi dedicati a musica, spettacolo, cultura e promozione del territorio. La data, l’orario e il programma dettagliato della serata non sono stati ancora comunicati.

Ardea, 21 luglio 2026 – Prosegue il calendario dell’ Estate Ardeatina 2026, il cartellone promosso dal Comune di Ardea che fino al mese di settembre propone un ricco programma di appuntamenti dedicati alla musica, allo spettacolo, alla cultura e alla valorizzazione del territorio. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 25 luglio, alle 20.30, in Piazza del Popolo, dove il pubblico potrà assistere a “Anima Corde”, il progetto musicale firmato dal chitarrista e compositore Andrea Castelfranato insieme all’ AlterAzioni String Quintet, con ingresso libero. Più che un semplice concerto, “Anima Corde” è un viaggio musicale capace di attraversare confini geografici e culturali, mettendo in dialogo linguaggi, tradizioni e sensibilità differenti. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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