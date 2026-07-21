Oggi si è svolto un incontro in videoconferenza tra rappresentanti di ArcelorMittal, assessori, sindaci di due Comuni, Confindustria e le organizzazioni sindacali. Durante la riunione si è discusso del piano industriale dell’azienda, con un focus sulla scadenza imminente dei termini. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a decisioni o cambiamenti, ma si è parlato di un piano che si definisce credibile.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è tenuto oggi, in videoconferenza, l’incontro con gli assessori Saggese, Bonavitacola e Pecoraro, i sindaci di Luogosano e San Mango sul Calore, Confindustria Avellino e le organizzazioni sindacali FIM, FIOM e UILM di Avellino. Erano presenti anche le aziende Pi.co e ArcelorMittal. L’incontro è stato l’occasione per ripercorrere la lunga vertenza, durante la quale tutti i passaggi della mobilitazione sindacale sono stati condivisi con i lavoratori. È stato inoltre chiarito che tutti i sindaci erano stati informati dell’esito della compravendita tra Pi.co e ArcelorMittal prima della sottoscrizione dell’accordo in Regione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “ArcelorMittal: tempo quasi scaduto, piano industriale credibile”

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