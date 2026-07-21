Aquileia dopo 7 secoli riuniti tre frammenti del codice del Vangelo di Marco
Dopo circa sette secoli, tre frammenti del codice del Vangelo di Marco sono stati riuniti in una mostra ad Aquileia. L’evento ha richiesto un’intensa attività di diplomazia culturale. La riunificazione avviene per la prima volta dal Medioevo, dopo che i pezzi erano stati separati e disperso in diversi musei. La mostra resterà aperta per un periodo limitato, attirando visitatori e studiosi interessati a questo ritrovamento.
Paolo Ondarza – Città del Vaticano Una mostra frutto di un articolato lavoro di diplomazia culturale che, per la prima volta dopo quasi sette secoli, riunisce ad Aquileia i tre frammenti di uno dei più importanti codici dell'Europa medievale contenenti il Vangelo di Marco e conferma la città friulana come crocevia di istituzioni, culture e Paesi europei. Ospitata a Palazzo Meizlik, sede espositiva della Fondazione Aquileia, l'esposizione racconta la storia di un manoscritto che, dopo essere stato custodito per secoli nella città patriarcale, venne smembrato e disperso, seguendo strade e destinazioni diverse. Photo Embed: Predica di... 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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