aquileia dopo 7 secoli riuniti tre frammenti del codice del vangelo di marco

Notizia in breve

Dopo circa sette secoli, tre frammenti del codice del Vangelo di Marco sono stati riuniti in una mostra ad Aquileia. L’evento ha richiesto un’intensa attività di diplomazia culturale. La riunificazione avviene per la prima volta dal Medioevo, dopo che i pezzi erano stati separati e disperso in diversi musei. La mostra resterà aperta per un periodo limitato, attirando visitatori e studiosi interessati a questo ritrovamento.