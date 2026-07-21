Anzio scoperto l’undicesimo nido di Tartaruga Caretta caretta | schiuderà a settembre

Una tartaruga Caretta caretta ha deposto il suo undicesimo nido sulle spiagge del Lazio, precisamente a nord delle Grotte di Nerone, nella zona di Anzio Colonia. Il nido si trova in una zona protetta e si prevede che le uova schiuderanno a settembre. Questa è la prima volta che viene individuato un nido di questa specie in questa area quest’anno. La scoperta è stata comunicata dalle autorità competenti.

Anzio, 21 luglio 2026 – Una tartaruga Caretta caretta ha scelto la spiaggia a nord delle Grotte di Nerone, nella zona di Anzio Colonia, per deporre l’ 11° nido sulle spiagge del Lazio. La scoperta è stata fatta questa mattina grazie alla segnalazione alla Capitaneria di porto di Anzio da parte di un passante, che ha notato le tracce del passaggio dell’animale. Sul posto sono immediatamente intervenuti una ricercatrice di Tartalazio, l’organo regionale per la tutela delle tartarughe marine, e due volontari di Turtle Nest. Ma, valutato il rischio che le mareggiate potessero distruggere il nido deposto a pochi metri dalla battigia, le uova sono state estratte una ad una, spostate di qualche metro e riposte nella stessa posizione. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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