Thomas Tuchel ha commentato le decisioni tattiche nella sconfitta dell’Argentina, affermando che l’Inghilterra dovrà portare con sé una “cicatrice” per sempre. Le sue parole sono arrivate dopo le discussioni sul match, senza approfondimenti su eventuali errori o responsabilità. Tuchel ha ribadito il suo punto di vista sulle scelte fatte, senza modificare il tono delle sue dichiarazioni. La discussione resta aperta, senza ulteriori dettagli sui cambiamenti o sulle conseguenze di quella partita.

2026-07-18 11:12:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Thomas Tuchel ha difeso le sue decisioni tattiche dopo la straziante sconfitta dell’Inghilterra nella semifinale di Coppa del Mondo contro l’Argentina, insistendo sul fatto che non ha rimpianti nonostante si sia assunto la responsabilità del risultato. Parlando prima dello spareggio per il terzo posto di sabato contro la Francia a Miami, l’allenatore dell’Inghilterra ha riconosciuto che la sua squadra è diventata “troppo passiva” dopo essere passata in vantaggio, ma ha sottolineato che le decisioni che ha preso avevano lo scopo di aiutare la squadra ad assicurarsi un posto in finale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuchel difende ancora una volta le decisioni tattiche nella sconfitta dell’Argentina e sostiene che l’Inghilterra dovrà portare con sé una “cicatrice” per sempre

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