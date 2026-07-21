Storie al bivio di sera su Rai 2 | Katia Ricciarelli Manila Nazzaro e gli altri ospiti

Da movieplayer.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nuova puntata del programma condotto da Monica Setta porta in prima serata racconti personali, ricordi e momenti decisivi della vita di Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e degli altri ospiti. Questa sera, martedì 21 luglio, torna su Rai 2 Storie al bivio di sera, il programma condotto da Monica Setta che porta in prima serata storie personali, ricordi, amori e momenti importanti della vita dei suoi protagonisti, pronti a raccontare senza filtri alcune delle tappe più importanti del proprio percorso. Tra gli ospiti del nuovo appuntamento: Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Nicola Fratoianni ed Elenoire Casalegno. Storie al bivio di sera, chi sono gli ospiti della puntata su Rai 2 Tra le protagoniste della puntata ci sarà Manila Nazzaro, che parlerà della sua vita privata e professionale, soffermandosi sugli amori, sulle . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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