Anselmo Prestini illustra le caratteristiche di Seiko Prospex 1968 Heritage Diver' s GMT

Notizia in breve

Anselmo Prestini presenta il Seiko Prospex 1968 Heritage Diver's GMT, un orologio subacqueo con riserva di carica di 72 ore. La novità principale è la lancetta aggiuntiva che consente di visualizzare due fusi orari contemporaneamente. Il modello richiama il design storico del 1968 ed è progettato per le immersioni. La referenza integra caratteristiche tecniche avanzate, come la resistenza all'acqua e la precisione, mantenendo uno stile classico e riconoscibile.