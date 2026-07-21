Anselmo Prestini illustra le caratteristiche di Seiko Prospex 1968 Heritage Diver' s GMT

Da video.gazzetta.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Anselmo Prestini presenta il Seiko Prospex 1968 Heritage Diver's GMT, un orologio subacqueo con riserva di carica di 72 ore. La novità principale è la lancetta aggiuntiva che consente di visualizzare due fusi orari contemporaneamente. Il modello richiama il design storico del 1968 ed è progettato per le immersioni. La referenza integra caratteristiche tecniche avanzate, come la resistenza all'acqua e la precisione, mantenendo uno stile classico e riconoscibile.

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Con Anselmo Prestini andiamo alla scoperta del nuovo Seiko Prospex 1968 Heritage Diver's GMT, un orologio subacqueo con 72 ore di riserva di carica e una lancetta in più che permette di leggere due fusi orari nello stesso istante. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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