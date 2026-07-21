Annabel Elliot, 77 anni, e la regina consorte, 79 anni, condividono caratteristiche fisiche e uno stile molto simile, tanto che potrebbero sembrare gemelle se non fosse per due anni di differenza. Le due donne sono sorelle e hanno spesso mostrato un aspetto molto affine nelle occasioni pubbliche e private, con abiti eleganti e acconciature curate. La loro somiglianza si nota durante eventi ufficiali e incontri familiari.

Se non fosse per quel paio di anni che le separa, Camilla, 79 anni, e Annabel, 77, potrebbero infatti essere scambiate benissimo per gemelle. Oltre a una complicità fisica, fatta di tratti ben precisi e un colore di capelli e un taglio praticamente identici, ad accomunare le due sono anche scelte stilistiche molto simili, tanto che viene da chiedersi se, da buone sorelle, non si scambino consigli fashion, o addirittura abiti. Un po' come, pare, sia accaduto nel dicembre 2023, quando la sovrana, per il banchetto in onore del Corpo Diplomatico a Buckingham Palace, ha indossato un abito bianco, ovviamente firmato Fiona Clare, tra i suoi... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Annabel Elliot, sorella di stile (e di fatto) della regina Camilla

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