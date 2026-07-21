Un’indagine ha documentato abusi su animali, lavoro minorile e scarse condizioni di sicurezza nei circhi. Sono stati ripresi episodi di bastonate, frustate, schiaffi e animali tirati per le orecchie. È stato inoltre individuato un bambino di nove anni che lavora insieme ad adulti. L’inchiesta evidenzia pratiche di sfruttamento e negligenza nelle strutture itineranti. Le immagini e i racconti raccolti mostrano un quadro di condizioni di lavoro e trattamento degli animali che suscitano preoccupazione.

Bastonate, frustate, schiaffi, animali tirati per le orecchie e persino un bambino di 9 anni che lavora in mezzo agli adulti. Lo rivela un’inchiesta di un infiltrato anonimo, che ha catturato immagini all’interno del circo Medini che mostrano un sistema di sfruttamento nei circhi con tappe documentate nei comuni piemontesi di Alba, Settimo Torinese, San Benigno, Canavese, Venaria Reale e Condove, dove il circo era attendato tra gennaio e maggio 2026. Le immagini sono state poi inviate a Lav e Fondazione Franz Weber, che hanno condotto un’inchiesta ad ampio raggio. Come sottolinea il Presidente di Lav Gianluca Felicetti, infatti, non si può parlare di “ mele marce ” e il Medini è “solo uno dei tanti circhi che usano e maltrattano gli animali, e non solo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Animali sfruttati, lavoro minorile e condizioni di sicurezza carenti: l’inchiesta nei circhi. “Non si può parlare di mele marce”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Le violenze sugli animali nei circhi arrivano in Parlamento: interrogazione al Ministro Giuli e alla Presidente MeloniDue interrogazioni sono state presentate in Parlamento in seguito a un'inchiesta che ha documentato violenze sugli animali in alcuni circhi italiani.

Leggi anche: Chantal Bomprezzi: "Ribellatevi alle mele marce che danneggiano il partito". Lo sfogo social dopo le dimissioni