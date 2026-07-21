angelozzi in un mese ingaggiati 11 giocatori

In un mese, il direttore sportivo dello Spezia ha firmato 11 nuovi giocatori. Un mese fa, aveva promesso un calcio divertente, vincente e sostenibile, con l’obiettivo di stabilizzare la situazione finanziaria del club.

Un mese fa il ds Guido Angelozzi ha assunto il ruolo di nuovo ds dello Spezia promettendo "un calcio divertente, vincente e sostenibile, con l’esigenza prioritaria di riportare il club in acque tranquille dal punto di vista finanziario". "Ci vorrà tempo", ha ammonito Angelozzi, nella consapevolezza delle difficoltà enormi per abbattere i costi sovradimensionati ereditati. Nel giro di un mese è riuscito nell’impresa di dare a mister Turati una struttura di base definitiva sulla quale lavorare, con 11 giocatori nuovi: Sganzerla, Spedalieri, Capolupo, Bright, Joselito, Ndow, Cannavò, Cardinali, Cazzadori, Florenzi, Mazzocchi. Gli ultimi due, ufficializzati ieri: per entrambi contratti a scadenza giugno 2029. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Temi più discussi: Bright: Quando ha chiamato Angelozzi non ci ho pensato due volte. Alla gente dico che daremo il massimo; Angelozzi: Sul mercato abbiamo le idee chiarissime, vogliamo solo chi ha fame; I tifosi dello Spezia danno credito ad Angelozzi, già venduti mille abbonamenti; Lottomatica Group: Angelozzi e Van Lancker best Ceo e Cfo nella Extel Survey.

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