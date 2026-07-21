Numerose testimonianze raccontano di aver avvertito la presenza degli Angeli Custodi attraverso sogni e segnali visibili nei momenti più difficili. Queste figure vengono descritte come creature speciali inviate da Dio per assistere le persone nelle situazioni di crisi. Le persone coinvolte riferiscono di aver ricevuto indicazioni e conforto, spesso in modo improvviso e inaspettato, durante periodi di grande sofferenza o incertezza.

Creature speciali messe al nostro fianco da Dio: ecco come gli Angeli Custodi intervengono nei momenti più difficili della nostra vita attraverso sogni e segni concreti. Tra le meraviglie che il Signore ci ha donato, ci sono quelli che chiamiamo Angeli Custodi, o semplicemente Angeli. Fin dall’Antichità, nella Bibbia e poi nel Vangelo, gli Angeli sono stati un grande supporto per l’essere umano, ma soprattutto sono stati messaggeri di Dio, come possiamo ricordare nell’episodio dell’Annuncio dell’Angelo a Maria, in cui avviene la rivelazione dell’Incarnazione di Nostro Signore Gesù Cristo. O ancora quando, dopo i 40 giorni e le 40 notti in cui il Signore restò solo nel deserto, tentato dal demonio, gli Angeli andarono da Lui per poterlo servire e supportare. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Angeli Custodi: le straordinarie testimonianze di chi ha avvertito la loro reale presenza

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Intervento degli angeli custodi nella vita quotidiana.

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