Andy Burnham arriva alla porta girevole di Downing Street

Da ilmanifesto.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Andy Burnham si è presentato davanti alla porta di Downing Street, mentre Keir Starmer ha concluso il suo mandato con un discorso e un incontro. Burnham, figura di spicco del Labour, si è mostrato in quel contesto, segnando un passaggio di consegne tra i leader del partito. La scena si è svolta nel giorno in cui il nuovo leader ha preso ufficialmente le funzioni, dopo aver lasciato il precedente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per un Keir Starmer che va, c’è sempre un Andy Burnham che viene. I due premier laburisti, quello uscente e quello entrante, hanno fatto ieri i rispettivi discorsi e incontrato. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Chi è Andy Burnham, il “Re del Nord” successore di Starmer a Downing StreetAndy Burnham ha ottenuto oltre il 54% dei voti nelle elezioni interne, tornando a Westminster dopo nove anni.

Leggi anche: Starmer dà l’addio a Downing Street, oggi si insedia Andy Burnham

Temi più discussi: Uk, inizia l'era di Andy Burnham: dalle pensioni alla difesa, le sfide che lo attendono; Regno Unito, Andy Burnham nominato leader del partito laburista; Burnham si prepara al governo con svolta politica e rimpasto; Nuovo Primo ministro britannico Andy Burnham arriva al numero 10 di Downing Street tra gli applausi.

andy burnham andy burnham arriva allaGran Bretagna, Burnham arriva a Downing Street dopo incarico ricevuto da CarloAndy Burnham è arrivato a Downing Street dopo aver formalmente accettato l’invito di Re Carlo III a formare un governo in un incontro a Buckingham Palace ed è ... lapresse.it

andy burnham andy burnham arriva allaAndy Burnham è il nuovo premier britannico: l'ombra delle trivelle sul Mare del Nord fa già discutereBurnham dichiara che vuole portare in fretta risultati tangibili ai cittadini britannici in affanno per il costo della vita. tg.la7.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web