Andy Burnham arriva alla porta girevole di Downing Street
Andy Burnham si è presentato davanti alla porta di Downing Street, mentre Keir Starmer ha concluso il suo mandato con un discorso e un incontro. Burnham, figura di spicco del Labour, si è mostrato in quel contesto, segnando un passaggio di consegne tra i leader del partito. La scena si è svolta nel giorno in cui il nuovo leader ha preso ufficialmente le funzioni, dopo aver lasciato il precedente.
Per un Keir Starmer che va, c’è sempre un Andy Burnham che viene. I due premier laburisti, quello uscente e quello entrante, hanno fatto ieri i rispettivi discorsi e incontrato. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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Andy #Burnham, neoeletto alla leadership dei Laburisti, ringrazia Starmer: Keir ha riportato il Partito Laburista in condizione di cambiare la vita delle persone, ed è quello che abbiamo fatto negli ultimi due anni. @politikosit x.com
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