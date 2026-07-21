Andy Burnham arriva alla porta girevole di Downing Street

Notizia in breve

Andy Burnham si è presentato davanti alla porta di Downing Street, mentre Keir Starmer ha concluso il suo mandato con un discorso e un incontro. Burnham, figura di spicco del Labour, si è mostrato in quel contesto, segnando un passaggio di consegne tra i leader del partito. La scena si è svolta nel giorno in cui il nuovo leader ha preso ufficialmente le funzioni, dopo aver lasciato il precedente.