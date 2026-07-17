Starmer lascia Downing Street, e oggi prende il posto Andy Burnham. Nel frattempo, il Regno Unito effettua l'ultima visita ufficiale a Kiev. Al Tesoro, si prevede la nomina di Shabana Mahmood, nota per le posizioni a favore delle deportazioni.

Regno unito Ultima visita ufficiale a Kiev. Al Tesoro probabile la nomina di Shabana Mahmood, filo-deportazione Regno unito Ultima visita ufficiale a Kiev. Al Tesoro probabile la nomina di Shabana Mahmood, filo-deportazione Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. “Pragmatica” transizione di premier nel Regno Unito. Già costretto a lambire ferite calcistico-coloniali riacutizzate dalla cocente – e cogente – sconfitta ai mondiali di calcio targa Trump, il paese assiste all’odierna nomina ufficiale al vertice di Andy Burnham, ultima cartaspiaggia del Labour contro l’ascesa delle destre. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Starmer dà l’addio a Downing Street, oggi si insedia Andy Burnham

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Keir Starmer resigns: Instant reaction

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Chi è Andy Burnham, il “Re del Nord” successore di Starmer a Downing StreetAndy Burnham ha ottenuto oltre il 54% dei voti nelle elezioni interne, tornando a Westminster dopo nove anni.

Temi più discussi: Starmer si prepara all'addio; Burnham chiede scusa per la linea del governo Starmer su Gaza: Abbiamo sbagliato. Ma l'opposizione punge: Non parla di genocidio per continuare la vendita di armi; Il mandato popolare. Farage passerà da elezioni farsa a Clacton, contro di lui il candidato bidone (di L. Santucci); L'abbraccio che salvò l'Ucraina (e fece infuriare Trump).

Il primo ministro Keir Starmer ha annunciato le proprie dimissioni, aprendo una nuova fase per il governo del Regno Unito. A raccogliere il testimone sarà Andy Burnham, indicato come successore e destinato a insediarsi a Downing Street nel mese di sette x.com

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Starmer si dimette, ma Larry resta: il gatto di Downing Street sopravvive al sesto premierLarry, il celebre gatto di Downing Street, si prepara a superare il suo sesto primo ministro britannico dopo le dimissioni annunciate da Keir Starmer. Il premier laburista resterà in carica ad interim ... tg.la7.it

Starmer verso l’addio parla a Downing street: si attende la resaNeanche avergli raccolto somessamente i fogli caduti a terra al G7 in Canada l’anno scorso, è bastato a Keir Starmer per evitare l’ultima umiliazione di Donald Trump. Il primo ministro parlerà molto ... repubblica.it