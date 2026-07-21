Un esperto italiano di tecnologia consiglia di limitare le notifiche, impostare orari senza schermo e praticare pause digitali regolari per proteggere la mente dall'influenza degli algoritmi sugli smartphone e dispositivi digitali. Attraverso queste strategie, si mira a ridurre il rischio di dipendenza e migliorare la concentrazione. L'articolo è pubblicato sul numero 30-31 di una rivista in edicola fino a fine luglio 2026.

Questo articolo è pubblicato sul numero 30-31 di Vanity Fair in edicola fino al 28 luglio 2026. Una via possibile la propone Andrea Prosperi, Mindfulness Coach, mPEAK Trainer, promotore di strategie meditative per riconquistare l’attenzione e costruire una relazione sana con i dispositivi digitali, nonché autore del saggio Mindful Tech: Iperconnessione, AI e Benessere. Dopo una lunga esperienza in Google (dove ha scoperto proprio il valore della meditazione), Prosperi ha fondato il sito Presenza Mentale, iniziato a collaborare con le università, offerto aiuto ad aziende, giovani creativi e manager per trasformare lo stress digitale in energia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Andrea Prosperi, primo Mindful Tech Coach italiano, ci ha spiegato come evitare che gli algoritmi «hackerino» la nostra mente quando usiamo smartphone e strumenti digitali

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