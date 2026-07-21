Sabrina ha rifiutato per la seconda volta il confronto con il fidanzato. Andrea ha dichiarato di essere innamorato di un’altra donna. La quinta puntata di Temptation Island 2026 è andata in onda ieri sera su Canale 5. Domani sarà trasmesso un nuovo episodio.

I eri sera su Canale 5 è andata in onda la quinta puntata di Temptation Island 2026, la prima di questa settimana: domani, infatti, è previsto un nuovo appuntamento. Sarà l’ultima tappa prima del gran finale. La prossima settimana ci saranno ben tre puntate consecutive, da lunedì 27 a mercoledì 29 luglio. Intanto ieri il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia ha accelerato la sua corsa. E l’ha fatto in senso letterale, con due corsette sulla spiaggia: quella di Francesca, che voleva raggiungere il suo Danilo ma è stata bloccata dalle altre fidanzate. E quella di Andrea, che sentiva la mancanza della fidanzata Iris e si è messo a camminare a passo spedito in riva al mare, diretto da lei. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sabrina rifiuta per la seconda volta il confronto con il fidanzato Giovanni, mentre Andrea si riscopre innamorato di Iris. A sorpresa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MARTINA MISSY FA LA PROPOSTA DI FIDANZAMENTO AD AMADOU

Notizie e thread social correlati

Temptation Island 14, diretta seconda puntata: Sabrina rifiuta il falò anticipato con GiovanniNella seconda puntata di Temptation Island 14, Giovanni ha chiesto di anticipare il falò di confronto con la partner.

Stasera si scoprirà se Sabrina ha accettato il falò di confronto anticipato richiesto dal fidanzato Giovanni Stasera su Canale 5, alle 21:20, va in onda la seconda puntata di Temptation Island 2026.

Temi più discussi: Temptation Island, Sabrina rifiuta per la seconda volta la richiesta di falò di Giovanni: Non sono pronta; Temptation Island 2026, Sabrina rifiuta il falò con Giovanni. L’abbraccio di Filippo Bisciglia; Temptation Island, Giovanni chiede il falò e Sabrina rifiuta (di nuovo): Non sono pronta, non sto facendo nulla di grave. La reazione di lui; Le ha messo le mani sotto il costume: Sabrina consente ogni libertà al single Lory e rifiuta il falò con Giovanni.

Per la seconda volta Sabrina rifiuta il falò di confronto, quindi Giovanni non resta altro che soffrire in silenzio. Giovanni: non conosco neanche il nome di lui . Filippo: Lory Giovanni: salutamelo #TemptationIsland x.com

Sabrina rifiuta per la seconda volta il confronto con il fidanzato Giovanni, mentre Andrea si riscopre innamorato di Iris. A sorpresaSabrina rifiuta per la seconda volta il confronto con il fidanzato Giovanni, mentre Andrea si riscopre innamorato di Iris. A sorpresa ... iodonna.it

Sabrina rifiuta ancora falò con Giovanni a Temptation Island: Non sono pronta | Lui: Egoista, se ne fott*Niente falò di confronto tra Sabrina e Giovanni a Temptation Island 2026: lei rifiuta per la second volta, lui si infuria ... ilsussidiario.net