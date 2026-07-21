Mario Adinolfi è stato condannato dal Tribunale di Torino per discriminazione nei confronti dell’Islam. Attualmente si trova agli arresti domiciliari a Roma nell’ambito di un’inchiesta per truffa aggravata legata a scommesse sportive. La condanna riguarda un episodio di discriminazione, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle circostanze. La decisione del tribunale è stata comunicata nelle ultime ore.

Nuove beghe giudiziarie perMario Adinolfi. Il fondatore del Popolo della Famiglia, che si trova al momento agli arresti domiciliari a Roma nell’ambito di un’inchiesta che ipotizza il reato di truffa aggravatalegata a scommesse sportive, è stato condannato oggi dal Tribunale di Torino perdiscriminazione nei confronti dell’Islam. Come riportato daLa Repubblica, al centro del caso, nato da un ricorso presentato dall’Asgi, l’Associazione studi giuridici sull’immigrazione, ci sono ipostpubblicati su Facebook dall’ex deputato tra il 19 e il 26 gennaio 2026, che secondo i giudici sono risultati caratterizzati datoni ostili contro le comunità nordafricanee il mondo islamico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Torino.

© Ildifforme.it - Ancora guai per Mario Adinolfi: condannato a Torino per discriminazione contro l’Islam

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pride a Torino, Mario Adinolfi contro la mamma di un bambino: "Prima lo esponi e poi accusi me?"Durante un evento a Torino, Mario Adinolfi ha commentato una vicenda riguardante una madre che ha esposto il proprio bambino.

Mario Adinolfi arrestato, le accuse di truffa ed evasione fiscale: i guai dall’inchiesta sulle scommesseUn giornalista e leader di un movimento politico è stato posto agli arresti domiciliari su ordine della Procura di Roma.

Si parla di: Mario Adinolfi resta ai domiciliari, la decisione della gip e l'attacco dei legali: Persecuzione giudiziaria.

Mario Adinolfi resta ai domiciliari, la decisione della gip e l'attacco dei legali: Persecuzione giudiziariaMario Adinolfi resta ai domiciliari: il giornalista e politico non ha convinto il giudice Giulia Arcieri a rimetterlo in libertà durante l’interrogatorio a cui si è sottoposto per circa un’ora nelle s ... virgilio.it

Mario Adinolfi arrestato a Roma per truffa ed evasione fiscale: è ai domiciliariMario Adinolfi è stato arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza con l'accusa, tra vari reati, di truffa ed evasione fiscale: adesso si trova agli arresti domiciliari. La notizia è stata anticipata da ... tg24.sky.it