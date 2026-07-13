Negli ultimi giorni, nelle cronache parlamentari di varia sensibilità politica, si è assistito a un aumento di attacchi rivolti ai rappresentanti istituzionali incaricati di gestire la pandemia. Chi doveva rendere conto della propria attività si è trovato coinvolto in discussioni che hanno messo in dubbio la legittimità delle decisioni prese. La discussione si è spostata dalla collaborazione istituzionale alla delegittimazione reciproca.

Chi è chiamato a rendere conto del proprio operato dovrebbe contribuire a rafforzare, e non a mettere in discussione, l’autorevolezza delle istituzioni chiamate ad accertarlo Le cronache parlamentari giornalistiche di ogni sensibilità politica degli ultimi giorni hanno dato notizia di un cres. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Covid.

© Ilgiornaleditalia.it - Commissione Covid, quando il confronto istituzionale sulla gestione della pandemia cede il passo alla delegittimazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

COMMISSIONE COVID, BIGNAMI INCHIODA CONTE: LA TARGA CHE IMBARAZZA TUTTI

Notizie e thread social correlati

La commissione Covid e il principio della terzietà istituzionale, quando il controllore è anche uno dei protagonistiUna commissione Covid ha avviato un’indagine sulla sua stessa imparzialità, evidenziando come il controllore sia anche uno dei protagonisti.

A chi fa paura la Commissione d'inchiesta sul Covid? In atto la delegittimazione delle indaginiLa Commissione d'inchiesta sul Covid viene ignorata o evitata nel dibattito pubblico, con attenzione rivolta a temi marginali o a teorie infondate.

Temi più discussi: Commissione Covid, esposto FdI: Conte e Pd rinuncino allo scudo; Commissione Covid: la questione delle dimissioni di Giuseppe Conte prima l'audizione.Intervista a Guido Liris; Covid tra accuse e polimiche Conte: Lisei si dimetta; Commissione Covid, Conte scrive a Lisei: Ditemi la data della mia audizione, lo chiedo da due anni.

Conte dice di voler testimoniare alla commissione #covid. Ma quando arriva il momento di fissare l’audizione, evita perfino le telefonate. Chi non ha nulla da nascondere non scappa. x.com

Conte in commissione Covid, Lisei si dimetta perché non è imparziale(ANSA) - ROMA, 07 LUG - I testimoni che lei ha indicato non mi dicono nulla e non abbiamo nulla da temere. Siamo persone per bene che hanno agito per difendere il Paese. Però voi state distorcendo i ... corrieredellosport.it

Commissione Covid: Conte, via alla libera audizioneGiuseppe Conte e la Commissione Covid, il presidente M5S è pronto a parlare in audizione davanti al parlamento italiano sulla spinosa questione. notizie.it