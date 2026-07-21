anche oggi rischio temporali temperature in calo

Due sistemi temporaleschi hanno interessato ieri la parte settentrionale della provincia, uno all’alba e l’altro intorno alle 9. Il primo, descritto come un temporale a supercella, ha avuto caratteristiche di rotazione e dimensioni elevate. Oggi si prevede ancora rischio di temporali, con temperature in calo. La presenza di sistemi temporaleschi persistenti è confermata da esperti del settore meteorologico.

Due sistemi temporaleschi, uno all’alba e l’altro intorno alle 9, hanno interessato ieri la parte settentrionale della provincia. "Il primo sistema – osserva Pierluigi Randi, presidente di Ampro (Associazione meteo professionisti) – è stato un temporale a supercella, ossia un gigantesco ‘trottolone’ dotato di rotazione. I suoi effetti sono spesso pericolosi e non a caso ha prodotto grandine di grosse dimensioni. Il secondo sistema, del tipo ‘multicella’, è stato più vasto ed esteso, spingendosi più verso sud e interessando pure Massa Lombarda, Sant’Agata, Conselice, Lugo, Alfonsine. Anche in questo caso non è mancata la grandine, associata a precipitazioni di pioggia e forti raffiche di vento". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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