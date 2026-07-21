Ammaccature sos di Federcarrozzieri | Costi di riparazione fino a 10mila euro
Le grandinate hanno causato danni alle auto in sosta in diverse zone della regione, con ammaccature visibili e danni che possono arrivare fino a 10.000 euro di costi di riparazione. Le province più colpite sono Reggio Emilia, Piacenza, Modena, Ferrara e Ravenna. Federcarrozzieri ha segnalato un aumento delle richieste di intervento per riparazioni di veicoli danneggiati dalle intemperie.
Sos di Federcarrozzieri sui danni provocati alle auto in sosta dalle intense grandinate che stanno colpendo diverse zone della regione, con danni in particolare nelle province di Reggio Emilia, Piacenza, Modena, Ferrara e Ravenna. "La grandine – segnala l’associazione regionale di rappresentanza delle autocarrozzerie – ha provocato ammaccature, rottura di cristalli e veri e propri buchi sulla carrozzeria, con spese non indifferenti per i proprietari", spiega il presidente Davide Galli. I costi di riparazione, aggiunge Galli, "variano da un minimo di 900 euro per piccoli interventi fino a raggiungere i 10mila euro per auto di grandi dimensioni fortemente danneggiate". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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