Ammaccature sos di Federcarrozzieri | Costi di riparazione fino a 10mila euro

Notizia in breve

Le grandinate hanno causato danni alle auto in sosta in diverse zone della regione, con ammaccature visibili e danni che possono arrivare fino a 10.000 euro di costi di riparazione. Le province più colpite sono Reggio Emilia, Piacenza, Modena, Ferrara e Ravenna. Federcarrozzieri ha segnalato un aumento delle richieste di intervento per riparazioni di veicoli danneggiati dalle intemperie.