Una bambina di dieci anni è scomparsa nel lago di Como dopo essersi tuffata nelle acque vicino al Tempio Voltiano. Era al parco con i genitori quando si è immersa nel lago e non è più riemersa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno avviato le ricerche senza ancora trovare tracce della bambina. La zona è stata delimitata mentre proseguono le operazioni di ricerca.

Una bambina di 10 anni risulta dispersa dopo essersi tuffata nelle acque del lago di Como, nei pressi del Tempio Voltiano. Secondo le ricostruzioni, la bambina si trovava al parco con i genitori quando si sarebbe tuffata per poi non riemergere. Le ricerche sono tutt’ora in corso: in acqua si trovano due imbarcazioni, una dei vigili del fuoco e una della guardia di finanza, aiutate dai sommozzatori del comando di Torino dei vigili del fuoco, arrivati poco fa. La balneazione è vietata nei pressi del Tempio. Informazioni ancora frammentarie. Le informazioni al momento restano frammentarie: la piccola sarebbe stata vista per l’ultima volta proprio nel lago, vicino alla lingua di terra davanti al Tempio Voltiano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Altra tragedia nell’acqua: una bambina di dieci anni dispersa mentre faceva il bagno nel lago di Como

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The Tragic Tale of Bridget Cleary: Witchcraft, Technology and Murder in 19th-Century Ireland

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