Alta tensione nel Baltico | drone sottomarino danese sfida una nave russa

Notizia in breve

Un drone sottomarino autonomo danese ha avuto un incontro ravvicinato con una nave militare russa nel Mar Baltico. L’evento si è verificato in acque internazionali e ha coinvolto un dispositivo senza equipaggio e una nave da guerra. La manovra del drone è avvenuta senza intervento diretto umano e si è conclusa con l’allontanamento della nave russa. Non sono stati segnalati danni o incidenti.