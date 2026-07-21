Alta tensione nel Baltico | drone sottomarino danese sfida una nave russa
Un drone sottomarino autonomo danese ha avuto un incontro ravvicinato con una nave militare russa nel Mar Baltico. L’evento si è verificato in acque internazionali e ha coinvolto un dispositivo senza equipaggio e una nave da guerra. La manovra del drone è avvenuta senza intervento diretto umano e si è conclusa con l’allontanamento della nave russa. Non sono stati segnalati danni o incidenti.
Il breve ma significativo incontro ravvicinato tra un drone navale autonomo danese e una nave militare russa nel Mar Baltico rappresenta molto più di una curiosità tecnologica. Due settimane fa, al di fuori delle acque territoriali danesi e a largo di Bornholm, la corvetta russa Soobrazitelny ha lanciato un quadricottero per monitorare il drone di sorveglianza navale danese Stormborn, il quale, a sua volta, ha acquisito dati rilevanti sulla corvetta grazie alla propria suite di sensori. L'episodio conferma come il Baltico sia ormai uno dei principali laboratori della competizione militare tra Nato e Russia, dove l'innovazione tecnologica procede di pari passo con le operazioni di sorveglianza e di intelligence. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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