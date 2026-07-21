Un drone sottomarino danese e una corvetta militare russa si sono avvicinati nel Mar Baltico, a circa 200 metri di distanza. L'episodio ha sollevato preoccupazioni per un possibile aumento delle tensioni tra i due Paesi. Non sono stati segnalati danni o incidenti immediati, ma l'incontro ha attirato l'attenzione delle autorità militari. La situazione è stata monitorata da entrambe le parti nelle ore successive.

Un drone sottomarino danese e una corvetta militare russa si sono trovati faccia a faccia nel Mar Baltico, in un episodio che ha fatto temere un possibile aumento della tensione tra i due Paesi. L’incontro ravvicinato è avvenuto circa due settimane fa a circa 30 chilometri a sud-est dell’isola danese di Bornholm, quando il velivolo senza pilota Stormborn X-Wave stava effettuando test su sistemi radar e sonar e si è trovato davanti la nave russa Soobrazitelnyi, appartenente al progetto 20380 “Stregushchiy”. La distanza tra i due mezzi sarebbe stata di appena 200 metri. L’episodio è stato reso noto dalla televisione danese TV 2, che ha diffuso anche le immagini del momento in cui la corvetta russa si sarebbe avvicinata al drone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Drone sottomarino danese sfiora una nave da guerra russa nel Baltico: tensione a 200 metri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Un drone sottomarino ha appena trovato una camera sigillata nella Bismarck

Notizie e thread social correlati

Nave da guerra russa spara contro imbarcazione britannica: tensione altissimaUna coppia di pensionati britannici stava navigando nel Canale della Manica quando una nave da guerra russa ha aperto il fuoco contro la loro...

Schegge di guerra, nave russa spara contro uno yacht nella Manica: alta tensioneUna nave russa ha sparato colpi di avvertimento a meno di 500 metri da uno yacht britannico nella Manica, a circa 30 chilometri a sud dell'Isola di...

Drone sottomarino danese sfiora una nave da guerra russa nel Baltico: tensione a 200 metriNel Mar Baltico, a circa 30 chilometri a sud-est dell’isola danese di Bornholm, un drone sottomarino danese e una corvetta militare russa si sono ... bigodino.it

Drone sottomarino danese faccia a faccia con una nave da guerra russa sbucata dal nulla, escalation sfiorata nel Mar BalticoIncontro ravvicinato tra un drone sottomarino danese e una nave da guerra russa nel Mar Baltico, a 30 chilometri a sud-est di Bornholm, in Danimarca. msn.com