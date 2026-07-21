almanacco del 21 07 2026

Il 21 luglio 2026, la chiesa celebra San Silverio, considerato papa e martire. La data si inserisce nel calendario liturgico, che ricorda questa figura religiosa. L’almanacco segnala anche che il giorno precedente, 20 giugno, è stato un sabato. Non ci sono ulteriori dettagli sul contesto storico o sulla vita di San Silverio nel testo fornito.

almanacco del giorno sabato 20 giugno Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Silverio papà e martire Il viaggio nel tempo ci porta in quel 20 giugno 1849 l'assemblea costituente approva il testo definitivo della Costituzione della Repubblica Romana un documento straordinariamente moderno per l'epoca che per la prima volta in Europa introduce il suffragio universale maschile la libertà di culto e L'abolizione della pena di morte un sogno di libertà guidato da Giuseppe ma che capito Era solo poche settimane dopo sotto l'attacco delle truppe francesi nel 1975 Esce nelle sale cinematografiche americano lo squalo capolavoro... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Almanacco 21 Aprile 2026

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