allievi di grandi maestri

Due giovani chef hanno aperto un ristorante in città, dopo aver studiato sotto la guida di chef noti. La loro formazione si è basata su un percorso di apprendistato con professionisti di spicco nel settore. La nuova attività è stata inaugurata con una cerimonia semplice, senza eventi pubblici o dichiarazioni ufficiali. La cucina proposta si ispira ai metodi appresi durante gli anni di formazione, senza modifiche o variazioni evidenti rispetto alle tecniche apprese dai maestri.

C’è una linea invisibile che attraversa la storia della cucina italiana contemporanea, ed è fatta di grandi allievi che nascono da una formazione di grandi maestri. In cima a questa linea c’è Gualtiero Marchesi, il primo a dare alla cucina italiana una forma moderna e consapevole, e soprattutto a costruire una vera scuola che non fosse solo un insieme di tecniche, ma che le integrasse in un metodo spesso rigoroso, essenziale, e severo. Da lì in poi, la storia della ristorazione italiana si può leggere anche così: come una genealogia. Una sequenza di allievi che diventano maestri, e che a loro volta generano nuove traiettorie. Non sempre lineari, quasi mai fedeli, più spesso fatte di attriti, resistenze, trasformazioni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Pizza di fine anno con il Maestro

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